Governo: Bignami, 'mentre mondo celebra Meloni, Landini dà sfogo a becero sessismo

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Mentre il mondo celebra Giorgia Meloni quale leader più influente, statista capace di fare da ponte tra le due sponde dell’Atlantico, tenendo unito l’Occidente, a capo di uno dei governi più stabili d’Europa, unica donna alla firma della Pace tra Israele e Hamas, c’è chi come Maurizio Landini dà sfogo al più becero sessismo tacciando la prima donna presidente del Consiglio italiano di essere cortigiana.

Ogni volta che pensiamo che la sinistra abbia toccato il fondo c’è sempre qualche ‘sinistro’ che ci smentisce, mostrandoci un baratro senza fine. Landini farebbe bene a scusarsi con Giorgia Meloni, ma anche con i lavoratori italiani quelli che lui dice di rappresentante, indegnamente direi, e che invece utilizza soltanto per farsi una carriera politica. Visto che quella sindacale giorno dopo giorno si sta rivelando un fallimento”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.