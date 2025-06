Governo: Braga, 'quota 100 decreti, Parlamento mortificato con record abusi'**

Roma, 11 giu (Adnkronos) - "Questo governo sta cercando di battere tutti i record e di realizzare, a modo loro, quota 100". La capogruppo del Pd Chiara Braga non risparmia critiche all'esecutivo dopo che, come hanno denunciato i dem anche in aula alla Camera, l'ultimo decreto leg...

Roma, 11 giu (Adnkronos) – "Questo governo sta cercando di battere tutti i record e di realizzare, a modo loro, quota 100". La capogruppo del Pd Chiara Braga non risparmia critiche all'esecutivo dopo che, come hanno denunciato i dem anche in aula alla Camera, l'ultimo decreto legge approdato a Montecitorio, quello Infrastrutture, è registrato come il numero 99 dei Dl esaminati dalla Camera.

"E' record sull'abuso di decreti legge, sull'utilizzazione di strumenti che mortificano e umiliano il Parlamento che si sommano ai voti di fiducia, alle discussioni senza emendamenti approvati anche su provvedimenti importanti -spiega Braga all'Adnkronos-. Nel giorno in cui nella commissione Affari costituzionali si annuncia la ripresa del cammino sul premierato, denunciamo ancora una volta la mortificazione del Parlamento".

"Nonostante gli appelli del presidente della Repubblica e del presidente della Camera, l'unico modo per governare è quello di abusare di strumenti come i decreti e di farlo in spregio del lavoro parlamentare", conclude la capogruppo del Pd. Secondo una elaborazione dei dati parlamentari fatta da Openpolis, il governo Meloni è in testa per il numero di decreti prodotti. Sino a poco tempo fa a guidare la top five della speciale graduatoria era il Berlusconi IV (80 Dl) seguito dal governo Draghi (63 Dl), dal governo Renzi (57 Dl), dal Conte II (54 Dl) e dal Conte I (32 Dl).