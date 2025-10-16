Governo: Calenda, 'se sinistra ritiene di battere destra con insulti si sbaglia di grosso'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Se la sinistra ritiene che con gli insulti batterà la destra si sbaglia di grosso. Landini si dovrebbe occupare di Stellantis, Ilva e bollette. Ambiti dove peraltro il Governo fa poco o nulla. Landini si scusi e cambi registro". Così il leader di Azione Carlo Calenda.
