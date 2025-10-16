Governo: Carfagna (Nm), 'da Landini insulti e maschilismo, chieda scusa'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Nel definire ‘cortigiana’ la presidente Meloni, Maurizio Landini non ha espresso una critica politica, ha offeso una donna e ha insultato l’istituzione che Meloni rappresenta. Le parole pesano, usare termini che richiamano stereotipi di sottomissio...

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Nel definire ‘cortigiana’ la presidente Meloni, Maurizio Landini non ha espresso una critica politica, ha offeso una donna e ha insultato l’istituzione che Meloni rappresenta. Le parole pesano, usare termini che richiamano stereotipi di sottomissione rientra nel più becero maschilismo. Ci aspettiamo parole di condanna dalla sinistra, sarebbe il minimo.

Quanto a Landini, riconosca l’errore e chieda scusa: così si fa quando si sbaglia". Così Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati.