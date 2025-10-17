Governo: Castelli (ScN), 'insulti Landini a Meloni vergognosi, pensa a sua carriera politica'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Gli insulti di Landini contro la premier Meloni sono vergognosi. Del resto, cosa ci si può aspettare da chi, invece di difendere i lavoratori, pensa solo a costruirsi una carriera politica in vista del 2027". Così Laura Castelli, presidente di Sud...

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "Gli insulti di Landini contro la premier Meloni sono vergognosi. Del resto, cosa ci si può aspettare da chi, invece di difendere i lavoratori, pensa solo a costruirsi una carriera politica in vista del 2027". Così Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord, già vice ministro dell’Economia.

"Quando ha avuto l’occasione di schierarsi davvero dalla parte dei lavoratori, gli ha voltato le spalle.

Un esempio: durante il governo Conte II, mentre si discuteva del salario minimo, fu proprio lui a fare ostruzionismo per far saltare la riforma", conclude.