Governo: Conte, 'Meloni neocorporativa, favorisce alcune lobby e ne ha contro altre'

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – "Credo che il complotto serva a scaricare su altri incapacità e incompetenza che il suo Governo sta dimostrando. Di qui gli attacchi alla magistratura, il tentativo di delegittimare inchieste giudiziarie in corso, lo scontro sui poteri di controllo come la Corte dei Conti e l'Anac. Ho fatto due governi in cui ho faticato tantissimo in Europa e all'estero per far capire che eravamo persone serie con un chiaro progetto di rilancio dell'Italia in un quadro geopolitico multipolare. Ho avuto contro potentati economici, finanziari e politici di ogni tipo. Mi sono mai lamentato? No. Meloni governi se ne è capace. Il suo problema con le lobby è che ne sta favorendo alcune e quindi si ritrova le altre contro, il suo è un Governo neocorporativo fortemente selettivo che non riesce ad avere una visione generale per il Paese". Lo dice il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in un'intervista a 'La Stampa'.