Governo: Conte, 'privo di politica economica, prende in giro gli imprenditori'

Roma, 1 giu(Adnkronos) – "Il governo è privo di una politica economica, ha smantellato transizione 4.0 e sta prendendo in giro gli imprenditori. Noi avevamo messo 20mld, oggi gli imprenditori sanno che i crediti di imposta non ci sono, non c'è nessuna certezza di potersi giovare delle agevolazioni per gli investimenti necessari per la competitività delle imprese e il risultato sono 14 mesi di calo della produzione industriale". Lo ha detto Giuseppe Conte ai giovani di Confindustria.