Governo: Foti, 'da Schlein offese di cattivo gusto ad anziani'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - “Le reiterate battute di Schlein, obbligata a farle nel disperato tentativo di ammortizzare l’antipatia che trasmette, sono talmente datate da non cogliere l’obiettivo. A tacere del fatto che sono del tutto fuori luogo quando inserite in un contesto che ...

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Le reiterate battute di Schlein, obbligata a farle nel disperato tentativo di ammortizzare l’antipatia che trasmette, sono talmente datate da non cogliere l’obiettivo. A tacere del fatto che sono del tutto fuori luogo quando inserite in un contesto che merita, per contro, serietà e rispetto quale è quello che si occupa degli anziani, a partire dai non autosufficienti e dalle loro famiglie. Quella del Governo Meloni è una legge attesa da decenni e che nessun governo -tanto meno quelli con la presenza del Pd- è riuscito fino ad oggi ad attuare. La sperimentazione di una prestazione universale, infatti, comporterà l’aumento di oltre il 200% dell’assegno di accompagnamento degli anziani più fragili". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d' Italia alla Camera, Tommaso Foti.

"Sminuire e irridere, per puerile esibizione cabarettistica, misure che prevedono lo stanziamento di oltre un miliardo di euro in due anni, non solo risulta di cattivo gusto -aggiunge- ma in primo luogo offensivo nei confronti dei destinatari della legge”.