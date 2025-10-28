Governo: Gasparri, 'catastrofismo non giova alla sinistra'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "È innegabile che ci siano fette di popolazione in difficoltà, questo c'è sempre stato. Il punto è ridurre il numero delle persone che sono in situazioni di disagio o di povertà, e il governo sta lavorando in questa direzione. ...

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "È innegabile che ci siano fette di popolazione in difficoltà, questo c'è sempre stato. Il punto è ridurre il numero delle persone che sono in situazioni di disagio o di povertà, e il governo sta lavorando in questa direzione. E' chiaro che è un percorso lungo e difficile, ma noi l'abbiamo intrapreso. Difatti chi governa gode di vasto consenso e chi descrive una catastrofe assoluta non mi pare che ne tragga giovamento".

Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri a Restart su Rai 3.

"La Germania, che è la locomotiva d'Europa, è in recessione. Noi oggi stiamo meglio della Francia, dove ci sono rivolte in piazza, il deficit quasi al 6%, il sistema previdenziale che salta. Io oggi non vorrei che l'Italia stesse al posto della Francia. Auspicare la catastrofe e diffondere catastrofismo non aiuterà la sinistra a vincere le elezioni", conclude.