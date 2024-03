Governo: lunedì Cdm, all'odg anche informativa su Fentanyl e droghe sintetiche (2)

(Adnkronos) – All'odg, informa Palazzo Chigi, figurano inoltre lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari – esame definitivo (Giustizia); schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33 – esame definitivo (Presidenza – Lavoro e politiche sociali -Salute).

E ancora: schema di decreto legislativo sull'adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi – esame preliminare (Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr – Giustizia); schema di decreto legislativo su disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111 – esame definitivo (Economia e finanze); schema di decreto del presidente del consiglio dei ministri: Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance – esame definitivo (Cultura); leggi regionali; varie ed eventuali.