Governo: Meloni, 'mi faccio chiamare 'il presidente' ma con me scende disoccupazione donne'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – "A dispetto delle femministe che pensano che la parità si faccia definendosi la presidente o l'assessora, io voglio dire che mi faccio volutamente e tranquillamente chiamare 'il presidente' ma sono fiera che, sotto il primo governo guidato da una donna, il tasso di occupazione femminile sia il più alto di sempre. Perché questa è la parità. E fatemi dire un'altra cosa. La sinistra si riempie la bocca con le quote rosa. Però in Italia, come in Emilia Romagna, le donne possono arrivare in cima grazie al centrodestra". Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento alla manifestazione promossa a Bologna dal centrodestra a sostegno della candidata governatrice per l'Emilia Romagna Elena Ugolini.

"Perché qui attualmente in Emilia Romagna – incalza – c'è una vicepresidente donna, ma non è lei che hanno candidato a presidente. Hanno candidato un uomo, come sempre in questi 54 anni di governo. In mezzo secolo di governo dell'Emilia Romagna, la sinistra non è riuscita a trovare una sola donna da candidare a presidente della regione. Però almeno non ci fate la morale sul ruolo delle donne…".