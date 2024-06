Governo: Meloni, 'Schlein donna che stimo ma le manca coraggio per fare differenza'

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – "C'è un po' una delusione" per Elly Schlein, "una leader donna della quale comunque ho stima, perché credo che le stia mancando un po' di coraggio di fare la differenza". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite di 'Agorà' su Raitre.

"E la dice abbastanza lunga -ha aggiunto la premier- sulle battaglie di forma che fa la sinistra, perché la segreteria del Partito democratico non ha detto niente su De Luca, se l'è presa con me quando mi sono difesa e poi è tornata a dire che la grande questione femminile per la quale io non sarei degna di rappresentare le donne è che mi faccio chiamare il presidente. Io pongo una questione di sostanza: si deve smettere di insultare le donne pensando che siano deboli. Noi deboli non siamo, ci sappiamo difendere, ci vogliamo difendere, chiediamo lo stesso rispetto che riconosciamo agli altri. Mi si può chiamare come si vuole ma non sono una persona che sta in silenzio quando viene insultata".