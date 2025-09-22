Governo: Renzi, 'Italia sta meglio di Francia? Ma ceto medio boccheggia&...

Roma, 22 set. (Adnkronos) – "I mercati finanziari dicono che l’Italia va meglio della Francia. Vista la situazione francese, credetemi, non è granchè, ma accontentiamoci. Però i mercati rionali, quelli in cui si fa la spesa, mi pare che stiano soffrendo. Il ceto medio boccheggia, ci sono meno soldi in tasca, cresce troppo il carrello della spesa.

Sbaglio? Ne parlo mercoledì alle 15:00 in Aula al Senato con il Ministro Giorgetti. E alla Leopolda presenteremo le nostre proposte per cambiare passo". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.