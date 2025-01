Governo: Renzi, 'mai parlato della mamma della Meloni, ma pronto alla lotta nel fango'

Roma, 17 gen (Adnkronos) - "Le vicende di casa mia, dei miei investimenti, sono pubbliche. Compreso un prestito del 2018 restituito con bonifico bancario. Se qualcuno vuole fare polemica su questo, è bene che sia informato che gli faccio un mazzo grande come una casa. Non è possib...

Roma, 17 gen (Adnkronos) – "Le vicende di casa mia, dei miei investimenti, sono pubbliche. Compreso un prestito del 2018 restituito con bonifico bancario. Se qualcuno vuole fare polemica su questo, è bene che sia informato che gli faccio un mazzo grande come una casa. Non è possibile continuare a diffamare". Lo dice Matteo Renzi in una diretta Ig.

"Oggi la 'Verità', dopo una interrogazione di Bonifazi, è intervenuto su casa di mia mamma e di mio padre. Io non ho mai parlato della mamma della Meloni ma chi vuole portarci nella guerra del fango sappia che ci troverà pronti", aggiunge il leader di Iv.