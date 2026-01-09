Governo: Renzi, 'Meloni in difficoltà su sicurezza e tasse, lì c.sinistra può vincere elezioni'

Governo: Renzi, 'Meloni in difficoltà su sicurezza e tasse, l&igr...

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Seguire la conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni permette di cogliere una semplice verità: su sicurezza e tasse la Premier è molto in difficoltà. Se il centrosinistra parla seriamente di sicurezza e tasse, Meloni perde le elezioni"...