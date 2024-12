Governo: Renzi, 'opposizione non può solo criticare, faccia proposte'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – "L’opposizione non può solo criticare. Ma deve anche fare proposte. E noi siamo diversi da chi sa solo lamentarsi e urlare". Così Matteo Renzi nella sua enews.

"Una proposta io l’ho avanzata ospite della trasmissione albanese che ha fatto lo scoop sui carabinieri e i poliziotti fermi in un dolce far niente nei centri" italiani per migranti in terra albanese "vuoti: ho detto che queste strutture non ospiteranno mai migranti. E allora è meglio metterci i detenuti albanesi che oggi sono nelle nostre carceri. Così riduciamo sovraffollamento delle prigioni, smettiamo di sprecare soldi e recuperiamo carabinieri e poliziotti. Non vi sembra buon senso?":