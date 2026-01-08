Governo: Renzi, 'più stabile in Ue ma non tocca palla'

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Siamo il governo più stabile d'Europa ma non stiamo dando una linea, non tocchiamo palla su niente. Giorgia Meloni si è acquattata, è capace di dire tutto il contrario di quello che ha sempre sostenuto" come ha fatto sulle "accise,...

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – "Siamo il governo più stabile d'Europa ma non stiamo dando una linea, non tocchiamo palla su niente. Giorgia Meloni si è acquattata, è capace di dire tutto il contrario di quello che ha sempre sostenuto" come ha fatto sulle "accise, ha cambiato idea sulla Nato, su Putin". Lo dice Matteo Renzi a Tagadà su La7.