Governo: Schlein, 'Meloni chiusa nel Palazzo parla solo via social, basta propaganda'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) – "Meloni si è chiusa nel Palazzo, non parla più con le persone se non tramite social. Ogni volta incolpa qualcuno ma dopo due anni di governo è ora di assumersi le responsabilità. Tagliano sanità e sociale ma è sempre colpa di qualcun altro. Aumentano le accise quando volevano abbatterle. Ora fanno un accordo con l'Albania che non sta in piedi dal punto di vista giuridici e politico per cui hanno buttato 800 milioni.Non ci dicano più che non ci sono soldi per la sanità. Basta propaganda, serve un approccio molto più serio". Così Elly Schlein a Dritto e Rovescio su Rete4.