Roma, 11 gen (Adnkronos) – "Meloni grida al complotto ma se ogni volta fa cilecca è il governo che non sa scrivere bene le leggi, non è colpa dei magistrati". Lo ha detto Elly Schlein a In onda.
Governo: Schlein, 'Meloni grida al complotto ma se fa sempre cilecca colpa non dei magistrati'
