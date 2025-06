Governo: Schlein, 'rapporto con Meloni? Rispetto ma visioni mondo opposte'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – "Il rapporto con Meloni? C'è rispetto come è doveroso che sia, ma abbiamo visioni del mondo diametralmente opposte". Lo dice Elly Schlein a Un Giorno da Pecora su Radio Rai 1. E sull'incontro al Quirinale dell'altro giorno, la segretaria dem raconta: "Sembrava un po' di stare alla Corte di Francia, adesso non lo voglio dire perché oggi c'è Macron.

In realtà era uno di quei momenti in cui c'era tanta gente intorno perché era appena passato il presidente Mattarella, poi a un certo punto è sbucata lei e ci siamo salutate. Io comunque la chiamo la presidente. Una cattiveria? Non lo so se è una cattiveria usare l'italiano".

"Nel momento in cui ci siamo salutate sembrava quasi un inchino. Non era un inchino, naturalmente, quello lo lasciamo fare ad altri. Però è stato un saluto molto veloce anche perché è stato interrotto, era un continuo salutare ed era anche difficile conversare in quella occasione. Soprattutto perché ho rischiato di rimanere conficcata nel giardino del Quirinale, dato che avevo i tacchi".