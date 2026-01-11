Governo: Schlein, 'voto anticipato? Ci faremo trovare pronti'

Roma, 11 gen (Adnkronos) - In caso di voto anticipato "ci faremo assolutamente trovare pronti e non lo diciamo solo noi, l'ho sentito dire anche ad altri alleati. Non partiamo da zero". Lo ha detto Elly Schlein a in onda. ...