Governo: Scotto, 'Calderone in Parlamento'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – "Non conosco studenti- lavoratori che fanno gli esami la domenica. Anche perché difficilmente avrebbero il marito nel Cda dell’Università privata nella quale laureano. La Ministra Calderone che fa la maestrina con tutti 'sul merito' non può cavarsela così. Venga in Parlamento". Lo scrive sui social Arturo Scotto del Pd.