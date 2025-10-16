Governo: Sensi, 'Landini si scusi, passo indietro quando si esagera'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Penso - e lo dico al segretario della Cgil - che a chiedere scusa si mostri forza e non debolezza, civiltà e non acredine. Gli insulti non vanno mai bene, da qualsiasi parte arrivino. Clima troppo saturo, un passo indietro quando si esagera sarebbe la cosa gi...