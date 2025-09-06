Governo: Vis Factor, Tajani il ministro più apprezzato, seguono Piantedosi e Crosetto**

Roma, 6 set. (Adnkronos) - Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è il ministro del governo Meloni con il gradimento più alto, con il 32,8%. Seguono il titolare dell’Interno, Matteo Piantedosi, con il 30,3%, quello della Difesa, Guido Crosetto, ...

Roma, 6 set. (Adnkronos) – Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è il ministro del governo Meloni con il gradimento più alto, con il 32,8%. Seguono il titolare dell’Interno, Matteo Piantedosi, con il 30,3%, quello della Difesa, Guido Crosetto, con il 29,8%. Quindi i ministri dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, con il 28,5%, e dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, con il 28,3%.

In generale il Governo mantiene un gradimento del 40,2%. È quanto emerge dal rapporto Human Index, l’esclusivo indicatore di convergenza che unisce e sintetizza i dati delle ricerche demoscopiche e quelli del web e social listening realizzato da Vis Factor, in collaborazione con l’istituto sondaggistico EMG Different.