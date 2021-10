Gran Bretagna, una notte in ospedale per la regina Elisabetta II

Londra, 22 ott. (askanews) – Regno Unito in apprensione per la regina Elisabetta II che ha passato una notte in ospedale, al Re Edoardo VII a Londra, per “alcuni esami preliminari”, secondo Buckingham Palace, dopo essere stata costretta ad annullare una visita in Irlanda del Nord prevista per questa settimana.

Dopo i controlli la Regina è tornata al Castello di Windsor. Le notizie ufficiali dicono che deve “riposare per alcuni giorni come consigliatole dai medici” ma che è rimasta “di buon umore”.

Solo il giorno prima del breve ricovero, affiancata da Carlo e William, Elisabetta aveva ospitato al castello di Windsor un ricevimento per i leader d’affari internazionali che partecipano a un summit governativo sugli investimenti, tra loro anche Bill Gates, e alti ministri britannici. Era apparsa allegra.