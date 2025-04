Grasso addominale: come eliminarlo con dieta ed esercizio

Il grasso addominale può essere veramente ostinato, ma con la dieta giusta e l’esercizio fisico è possibile eliminarlo non solo per apparire più belli esteticamente, ma anche per preservare il proprio benessere psicofisico. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo in modo corretto.

Grasso addominale

Il grasso è una parte indispensabile del corpo umano perché svolge una funzione importante in molte attività metaboliche e ormonali che ci permettono di vivere. Tuttavia, quando questo tende ad accumularsi, in modo particolare intorno alla vita o nella zona del ventre, può favorire l’insorgenza di patologie difficili da tenere a bada e compromettere gravemente la qualità della nostra vita. Rivedere il proprio stile di vita e le proprie abitudini alimentari, in questo caso, può aiutate ad eliminare il grasso addominale in eccesso e a vivere una vita molto più serena.

Di solito, il grasso addominale è distribuito uniformemente in tutto il corpo, ma in alcune persone questo può concentrarsi maggiormente sull’addome, con gambe e braccia molto più magre. In entrambi i casi, si parla di un diverso tipo di accumulo di grasso. Capire che tipo di grasso si accumula è molto importante per capire anche come eliminarlo.

Grasso addominale: consigli

Un modo rapido per verificare il tipo di grasso che si accumula è quello di misurare la vita con un metro, posizionato al di sopra dell’ombelico. Se il valore supera gli 88 centimetri per le donne e i 102 per gli uomini, significa che è presente un accumulo di grasso addominale. Alcune persone possono essere snelle e normopeso, ma avere, in ogni caso, alti livelli di grasso viscerale, considerato il più pericoloso perché posizionato tra gli organi vitali.

Sia che abbiate alti livelli di grasso addominale sia che stiate bene, l’obiettivo dovrebbe essere lo stesso: nel primo caso ridurli, nel secondo prevenire la concentrazione. In entrambi i casi è importante seguire uno stile di vita sano.

Prima di tutto, controllate le porzioni a tavola. La maggior parte delle volte, si assumono molte più calorie di quanto non si dovrebbe. Inoltre, è bene sempre comporre dei piatti completi e bilanciati da un punto di vista nutrizionale. Consumate la frutta e la verdura due volte al giorno, distribuite correttamente l’assunzione delle proteine nell’arco della settimana, preferite le vegetali a quelle animali, come i legumi, riducete il consumo della farina raffinata e preferite quella integrale, anche per quanto riguarda la pasta o gli altri cereali.

Riducete o eliminate del tutto il consumo di bevande alcoliche, zuccherate e di cibi conservati e altamente processati. Bevete almeno due litri di acqua al giorno per mantenere l’organismo idratato ed eliminare liquidi e tossine in eccesso.

Grasso addominale: miglior integratore alimentare

Il corretto funzionamento del metabolismo è fondamentale per prevenire o ridurre il grasso addominale. Questo rimane perfettamente funzionante solo grazie ad una dieta adeguata e all’esercizio fisico. Tuttavia, se il grasso addominale è veramente ostinato e, per giunta, il peso da perdere è tanto, potreste provare ad assumere anche Spirulina Ultra, un integratore alimentare naturale al 100% che, attraverso l’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono, risveglia il metabolismo e favorisce una perdita di peso rapida e sana.

Quelli che seguono sono gli ingredienti di Spirulina Ultra:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la Spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.