Un giovane di vent’anni è stato coinvolto in un grave incidente la sera del 12 giugno 2024, in via Martiri di Nassiriya, a San Giuseppe Vesuviano. Il ragazzo versa in condizioni critiche dopo essere stato colpito mentre era in bicicletta. Il conducente, un uomo di ventotto anni alla guida di un SUV, si è fermato immediatamente dopo l’incidente e ha fornito assistenza primaria al ferito, allertando prontamente il servizio di emergenza 118.

Incidente San Giuseppe Vesuviano: le dinamiche

L’incidente è avvenuto intorno alle 23 mentre il giovane, di origine marocchina, stava tornando a casa in bicicletta lungo via Martiri di Nassiriya, una strada ad alta velocità che conduce agli svincoli della Strada statale 268. Alcuni tratti della strada sono poco illuminati, circostanze che potrebbero aver contribuito all’accaduto. L’automobilista ha colpito il ciclista, facendolo sbalzare dalla bicicletta e cadere a terra.

Le indagini dei carabinieri

Saranno i carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano, incaricati dell’indagine, a investigare sulla dinamica precisa dell’incidente e ad approfondire tutti i dettagli. Il ventenne, di origine marocchina, è attualmente ricoverato presso l’ospedale di Sarno, dove i medici hanno diagnosticato un’emorragia cerebrale e lo hanno dichiarato in condizioni critiche.

Il sinistro si è verificato a poche settimane da un altro

Di recente, un altro terribile incidente si è verificato nello stesso comune partenopeo. Un 17enne originario di Terzigno ha perso la vita mentre viaggiava a bordo del proprio scooter. Il giovanissimo è finito al suolo morendo sul colpo. Per il ragazzino non c’è stato nulla da fare: inutili gli interventi dei soccorsi.