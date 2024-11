Un tragico incidente stradale ha nuovamente scosso la comunità di Fonni. A soli tre giorni dalla terribile tragedia in cui hanno perso la vita quattro giovani (di età compresa tra i 17 e i 20 anni), è deceduto Mauro Falconi in un incidente a San Teodoro.

Incidente San Teodoro, deceduto un 47enne. Lascia moglie e figlia

Questa località era il luogo di lavoro dell’imprenditore, che insieme al padre gestiva il Bonsai Hotel. La vittima, di 47 anni, era il cugino della sindaca di Fonni, Daniela Falconi, che a sua volta è proprietaria del caseificio-salumificio in cui lavoravano i quattro giovani sfortunati coinvolti nell’incidente di mercoledì: Michele Coinu, 20 anni, Lorenzo Figus, 17 anni, Marco Innocenti, 18 anni e Michele Soddu, 20 anni. Erano a bordo di una Fiat Punto che è uscita di strada finendo in una scarpata.

Le ricerche dei corpi sono durate diverse ore. Per Fonni è la seconda volta in una settimana nera segnata da una tragedia. L’incidente è avvenuto nella borgata L’Alzoni a San Teodoro, precisamente in via Carlo Marx. Dalle prime ricostruzioni sembra che Mauro Falconi abbia perso il controllo della sua motocicletta ed è finito fuori strada da solo, senza coinvolgere altri veicoli, colpendo violentemente un albero. Nonostante l’intervento dell’ambulanza del 118, si è reso necessario anche l’intervento della Polizia locale per effettuare i rilievi necessari secondo la legge. Falconi era noto per la sua attività imprenditoriale, essendo il proprietario di una struttura ricettiva ubicata a San Teodoro.