Grave incidente sulla Statale del Caffaro: auto distrutte e tre feriti in con...

Un grave incidente è avvenuto sulla Statale 237 del Caffaro mercoledì 24 luglio nel tardo pomeriggio a circa due chilometri dai confini bresciani. Uno schianto tra auto che ha avuto come epilogo tre feriti: tutti e tre ricoverati in codice rosso. Nello scontro sono state coinvolte una Fiat Punto e una Fiat 500. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia locale intervenuti sul posto.

Incidente Statale del Caffaro: l’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco e tre ambulanze. I feriti, un giovane di 25 anni e due donne di 50 e 61 anni, sono stati prontamente soccorsi. A bordo di una delle auto coinvolte vi era anche un cane di razza border collie, fortunatamente illeso.

Ricoverati all’ospedale di Tione

Dopo essere stati medicati sul posto, tutti e tre i feriti sono stati trasferiti d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Tione. Due di loro sono in gravi condizioni. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti al riguardo.

