Un tragico incidente in Provincia di Monza e della Brianza ha coinvolto stanotte un’automobile e una motocicletta: gravissima una quindicenne, che è stata poi trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto si sono recati prontamente i soccorsi e carabinieri della compagnia di Seregno.

Incidente tra auto e moto a Verano Brianza. Gravissima una 15enne

Il terribile scontro tra auto e motocicletta sarebbe avvenuto a Verano Brianza intorno alle 1.30, nella notte tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre. Ancora poche le informazioni raccolte e riportate da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) sull’incidente, avvenuto in via Pola, la cui dinamica non risulta ancora chiara ed è oggetto di ulteriori accertamenti atte a comprendere l’esatta dinamica dei fatti.

Incidente a Verano Brianza: soccorsa una 15enne, è gravissima

Sul posto si sarebbero prontamente recati in codice rosso un’ambulanza e un’auto medica, insieme ai carabinieri della compagnia di Seregno. La 15enne coinvolta nello scontro sarebbe stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza e versa ora in gravi condizioni.

Ciclista 26enne soccorso a Lentate sul Seveso

A Lentate sul Seveso attorno alle 20.30 di sabato un ciclista di 26 anni è stato investito; è accaduto in via don Gnocchi e sul posto è intervenuta un’ambulanza in codice giallo. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente mentre il 26enne è stato trasportato in ambulanza al nosocomio di Como, il Sant’Anna.