Green Pass, Salvini: non roviniamo agosto a milioni di italiani

Roma, 5 ago. (askanews) – “Il buon senso, tenere insieme salute e lavoro, diritto alla vita e diritto al lavoro, senza rovinare l’agosto a milioni di famiglie. La nostra proposta per i bimbi, sia adesso che in autunno per le scuole sono tamponi salivari rapidi, non invasivi”: lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti al Mercato della Magliana di Roma, dove è allestito un gazebo per la raccolta firme sul referendum Giustizia, accanto ai candidati sindaco del centrodestra per Roma, il tandem Enrico Michetti e Simonetta Matone.

“Senza multe, senza divieti, senza obblighi, senza costrizioni, gli italiani si stanno vaccinando liberamente, spontaneamente, volontariamente, quindi garantire un agosto di vita, di turismo e di spostamento senza complicare la vita agli italiani che già hanno sofferto per un anno e mezzo”, ha aggiunto.