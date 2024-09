Grillo inaugura "la bacheca delle lamentele". Sul suo blog, pubblica i lamenti degli attivisti.

In seguito a numerose comunicazioni ritenute "mugugni", il Movimento 5 Stelle ha deciso di creare una nuova sezione denominata 'La Bacheca del Mugugno'. L'annuncio è stato rilasciato sul blog del cofondatore. Gli attivisti e i sostenitori sono invitati a inviare i loro 'mugugni' all'indirizzo email indicato.

Nelle recenti settimane, abbiamo ricevuto significative comunicazioni come lettere, email, segnalazioni e rimproveri, indicati come “mugugni”. Quindi, abbiamo deciso di lanciare una nuova sezione chiamata ‘La Bacheca del Mugugno’! Queste sono le prime email che abbiamo ricevuto in questa settimana. L’annuncia è stata rilasciata oggi sul blog del cofondatore e Garante del Movimento 5 Stelle. Segue un invito a inviare i vostri ‘mugugni’ all’indirizzo email web@beppegrillo.it, insieme ai primi contributi da attivisti e sostenitori.