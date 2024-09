Grillo si rivolge a Conte e ai garanti del M5s, chiedendo delucidazioni riguardo il voto dell'assemblea.

Beppe Grillo rivolge nuovamente una serie di domande riguardanti l’Assemblea Costituente M5s a Giuseppe Conte e al Comitato di garanzia, esprimendole in una missiva, successivamente diffusa sul suo blog con il titolo ‘La politica non è l’arte di imporre soluzioni migliori ma impedire le peggiori’. Grillo, fondatore del Movimento, sottolinea l’importanza dell’equità e della partecipazione nel processo della prossima votazione. Ciononostante, i sei punti tecnici evidenziati potrebbero mutarsi rapidamente in politici se il risultato dell’assemblea fosse messo in dubbio. La prima questione sulla quale Grillo si sofferma è la selezione dei partecipanti votanti. ‘Vorrei capire meglio come si svolge questa consultazione’ afferma, domandando come gli iscritti aventi diritto di voto saranno scelti, data la durata annuale e il rinnovo automatico dell’iscrizione in caso di ‘login’ e ‘altra attività partecipativa stabilita dal Comitato di Garanzia’. Grillo richiede dettagli sulla consultazione, in particolar modo sulla data dell’esecuzione, il tempo concesso agli iscritti e l’informazione fornita sui vari mezzi di comunicazione del movimento.

Nonostante quanto detto precedentemente, una volta completata la fase di determinazione degli iscritti, ti pregherei di farmi conoscere il risultato, cioè la variazione nel numero degli iscritti prima e dopo il consultivo – si può ancora leggere nella missiva. Inoltre, hai annunciato pubblicamente che dovrà essere stabilita una ‘gerarchia di urgenza’ tra le proposte ricevute, che ho appreso siano oltre ventimila. Ma chi deciderà questa gerarchia e in che modo? Hai poi menzionato – continua Grillo – una seconda parte, il ‘confronto deliberativo’ tra 300 iscritti scelti a caso. Ma come avviene precisamente questa selezione casuale? E per finire, ‘chi preparerà concretamente il documento da sottoporre all’assemblea’. Questi sono tutti argomenti che il fondatore, senza giri di parole, chiede a Conte di poter avere ‘con gentile urgenza’ considerato che stiamo parlando di un ‘processo già avviato’. E che, considerate queste condizioni, potrebbero portare a qualche sorpresa.