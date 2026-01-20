Groenlandia: Bonelli, 'con Trump Nato finita, Ue costruisca difesa comune'

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Con Donald Trump la Nato è finita. Le sue parole sono folli e certificano che l’Alleanza non è più una garanzia di sicurezza ma uno strumento nelle mani di un leader instabile e pericoloso. L’Europa deve prenderne atto e costruire su...

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – "Con Donald Trump la Nato è finita. Le sue parole sono folli e certificano che l’Alleanza non è più una garanzia di sicurezza ma uno strumento nelle mani di un leader instabile e pericoloso. L’Europa deve prenderne atto e costruire subito un proprio modello di difesa e sicurezza comune. Trump minaccia territori, usa la Nato come leva di ricatto e spinge il mondo verso nuovi conflitti.

Affidargli la sicurezza europea è un errore strategico gravissimo". Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

"La corsa alla Groenlandia e l’attacco alle politiche climatiche fanno parte della stessa logica: negare la crisi climatica, aprire la competizione sulle risorse, preparare nuovi scenari di guerra. La destra globale sta sabotando il clima e producendo instabilità e conflitti. Meloni continua a essere subalterna a Trump, rinunciando a una posizione europea autonoma. Così si indeboliscono l’Italia e l’Unione europea”.