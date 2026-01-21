Groenlandia: Medvedev, 'Trump vuol essere ricordato per averla annessa'

Mosca, 21 gen. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vorrebbe essere ricordato per l'annessione della Groenlandia. Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev. "Tutti capiscono cosa sta succedendo: lui (Trump) vuole ved...

Mosca, 21 gen. (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vorrebbe essere ricordato per l'annessione della Groenlandia. Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev. "Tutti capiscono cosa sta succedendo: lui (Trump) vuole vedere l'isola a stelle e strisce sulle mappe del mondo (ha già pubblicato una nuova mappa che mostra Canada e Venezuela come territori statunitensi) e unirsi alle fila dei padri fondatori.

Vorrebbe passare alla storia", ha aggiunto l'ex presidente russo, sottolineando che, a differenza di Trump, la Russia ha riconquistato territori originariamente russi.

"Liquidare la Nato si rivelerà molto più difficile che rapire un leader straniero tradito dai suoi alleati in un Paese indebolito", ha continuato Medvedev, riferendosi alla cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti all'inizio del mese.