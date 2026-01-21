Groenlandia: Rutte, 'unico modo per affrontare la questione è una diplomazia ponderata'

Davos, 21 gen. (Adnkronos/Afp) - Una "diplomazia ponderata" è l'unico modo per gestire la situazione dopo le minacce di Donald Trump di annettere la Groenlandia. Lo ha affermato il segretario generale della Nato Mark Rutte. "Posso assicurarvi che l'unico modo per affr...

Davos, 21 gen. (Adnkronos/Afp) – Una "diplomazia ponderata" è l'unico modo per gestire la situazione dopo le minacce di Donald Trump di annettere la Groenlandia. Lo ha affermato il segretario generale della Nato Mark Rutte. "Posso assicurarvi che l'unico modo per affrontare la questione, alla fine, è una diplomazia ponderata", ha detto, parlando al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera.