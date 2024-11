Grossi (Aiea) in Iran: raggiungere risultati concreti sul nucleare

Roma, 14 nov. (askanews) – Il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi, ha dichiarato che il raggiungimento di “risultati” nei colloqui nucleari con l’Iran è fondamentale per evitare un nuovo conflitto nella regione già infiammata dalla guerra di Israele contro Hamas a Gaza e contro Hezbollah in Libano.

“È indispensabile arrivare, in questo momento, a risultati concreti, tangibili e visibili che indichino che questo lavoro congiunto sta migliorando la situazione, sta facendo chiarezza e, in senso generale, ci sta allontanando dal conflitto e, in ultima analisi, dalla guerra” ha detto parlando da Teheran, dopo aver incontrato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.

Il capo dell’Aiea ha affermato di vedere il desiderio dell’Iran di raggiungere un accordo con l’Occidente sul programma nucleare. L’accordo nucleare dell’Iran è possibile, ma Teheran deve fornire informazioni affidabili sulle sue attività nucleari, ha sottolineato Grossi in una conferenza stampa congiunta con Mohammad Eslami, il capo dell’Organizzazione per l’Energia Atomica dell’Iran.

La visita di Grossi in Iran è arrivata pochi giorni dopo che il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che l’Iran è “più esposto che mai ad attacchi alle sue strutture nucleari”.