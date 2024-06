I Carabinieri di Grottaferrata hanno arrestato una 54enne, con precedenti, gravemente indiziata dei reati di lesioni personali aggravate: è accusata di aver sferrato una coltellata al suo fidanzato, un 31enne, dopo una lite.

Grottaferrata, donna accoltella compagno: arrestata

Il fatto è avvenuto a Grottaferrata, Castelli Romani, in via del Boschetto. La 54enne ha accoltellato il suo fidanzato di 31 anni dopo che tra i due era scoppiata una lite. L’uomo è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Frascati. Una volta dimesso, il 31enne si è presentato ai carabinieri per formalizzare la denuncia nei confronti della donna. I carabinieri giunti sul posto, dopo aver raccolto alcuni dati sull’accaduto, hanno effettuato ricerche in zona e rintracciato la donna nei pressi della sua abitazione: la donna si trovava in uno stato di alterazione psico-fisica. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare, le forze dell’ordine hanno trovato e sequestrato il coltello che la donna ha utilizzato per ferire il compagno: si tratta di un coltello da cucina con una lama lunga circa venti centimetri.

Ai domiciliari in attesa del rito direttissimo

La donna, su disposizione delle autorità giudiziarie, è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo: al termine dell’udienza, l’arresto è stato convalidato I militari precisano che “considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva“.

