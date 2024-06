Guerra in Medio Oriente, oggi incontro Egitto-Qatar-Usa per rilancio negoziati

“Non siamo noi a ostacolare l’accordo. Non firmeremo niente senza la fine della guerra” – così Hamas ha dato una nuova frenata al possibile accordo con Israele per una tregua a Gaza. I palestinesi hanno spiegato che non sarà possibile trovare una quadra finché Tel Aviv non prometterà la fine delle ostilità. Per questo motivo, i principali attori diplomatici in gioco, torneranno a sedersi al tavolo oggi.

Incontro Egitto-Qatar-Usa per il rilancio negoziati: quando ci sarà

L’incontro tra la delegazione egiziana, quella statunitense e quella di Doha avverrà già nella giornata di oggi e verterà su u unico obiettivo: rilanciare i negoziati per una tregua a Gaza. La Tv di stato egiziana e il canale televisivo Al-Qahera News hanno lanciato la notizia di un meeting in programma nelle prossime ore in Qatar. Anche alcuni media internazionali, tra cui Al-Arabyia, confermano l’indiscrezione.

Incontro Egitto-Qatar-Usa per il rilancio negoziati: la Slovenia riconosce la Palestina

Nel frattempo, un altro segnale importante arriva dall’Europa. Dopo Spagna, Norvegia e Irlanda, infatti, anche la Slovenia entra nel novero degli Stati che riconoscono ufficialmente la Palestina come Stato indipendente. La decisione è stata approvata con 52 voti a favore.