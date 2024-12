Guerra in Ucraina, parla Putin: "Non serve il cessate il fuoco, ma pace duratura"

Guerra in Ucraina, parla Putin: "Non serve il cessate il fuoco, ma pace durat...

Vladimir Putin è tornato a parlare di Volodymir Zelensky e della guerra in Ucraina. Il numero uo del Cremlino ha aperto ad una possibile pace tra i due Paesi in guerra nell’Est Europa, ma ha chiarito un punto fondamentale: si deve trattare di un accordo definitivo, non di un cessate il fuoco temporaneo.

Guerra Russia-Ucraina, le parole di Putin: “Serve pace duratura”

“Se ci saranno elezioni, se qualcuno diventerà legittimo, parleremo con tutti, incluso Zelensky. Se l’Ucraina vuole davvero intraprendere il cammino verso una soluzione pacifica, può certamente farlo. Ma possiamo firmare accordi di pace solo con chi è legittimo. E la Rada e il presidente della Rada sono legittimi” – così Vladimir Putin è tornato a parlare di un possibile accordo di pace tra la Russia e l’Ucraina a quasi tre anni dall’inizio dell’invasione.

Guerra Russia-Ucraina, Putin non vuole il cessate il fuoco

Putin, inoltre, ha aggiunto anche un passaggio fondamentale al suo discorso: “Non serve un cessate il fuoco ma una pace a lungo termine, duratura e con garanzie per la Federazione Russa e i suoi cittadini” – lo zar spegne, dunque, gli entusiasmi riguardo ad un possibile stop immediato delle bombe. “Una tregua potrebbe consentire ai soldati ucraini di riposarsi, procurarsi gli equipaggiamenti e le munizioni necessarie e di impegnarsi nella formazione, nella riqualificazione e nel rafforzamento del personale” – ha spiegato ancora chiarendo il suo punto di vista in merito.