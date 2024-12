Guerra in Ucraina, Putin pronto a "negoziare perfino con Zelensky se rieletto"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1030, ma Putin si dice aperto ai negoziati una volta tenutesi le elezioni nello stato di Kiev.

Putin pronto a negoziare

Il presidente russo Vladimir Putin si dice pronto ad aprire a negoziati e compromessi con l’Ucraina. Afferma infatti che i russi “sono pronti a negoziati, ma abbiamo bisogno che gli ucraini siano pronti a negoziati e a compromessi” per mettere fine alla guerra. Aggiunge a tal proposito che “la politica è l’arte del compromesso e i negoziati sono un compromesso”.

Putin è pronto a parlare di negoziati e compromessi quindi, ma solo con un rappresentante legittimo dell’Ucraina. Conclude infatti: “Se ci saranno elezioni, se qualcuno diventerà legittimo, parleremo con tutti, incluso Zelensky. Se l’Ucraina vuole davvero intraprendere il cammino verso una soluzione pacifica, può certamente farlo. Ma possiamo firmare (accordi di pace) solo con chi è legittimo. E la Rada (il Parlamento ucraino) e il presidente della Rada sono legittimi”.

Lo stato della guerra secondo Zelensky

Dall’altra parte, il presidente ucraino Zelensky riconosce che ora il suo Paese non ha la forza necessaria per riprendersi Crimea e Donbass. Aggiunge inoltre che senza l’aiuto degli Stati Uniti per Kiev la situazione sarà difficile.