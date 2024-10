Guerra in Ucraina, raid russo su Kharkiv: almeno 9 feriti

La polizia ucraina denuncia un nuovo raid avvenuto a Kharkiv: ci sarebbero almeno 9 feriti in totale

Il nord-est dell’Ucraina, e in particolare la zona di Kharkiv, sono stati teatro di nuovi pesanti attacchi da parte della Russia. Secondo quanto si apprende dalle notizie fornite dalla polizia, il conto dei feriti sarebbe pari a 9 persone, tra donne e uomini.

Ucraina, la Russia bombarda Kharkiv: 9 feriti

La polizia e le autorità locali denunciano quanto accaduto a Kharkiv nelle ultime ore della giornata di domenica, 20 ottobre 2024. Nuovi pesanti attacchi da parte dell’esercito russo avrebbero causato grossi danni nell’area di Kharkiv, a nord-est dell’Ucraina. “Oggi, intorno alle 22:00 ora locale il nemico ha colpito tre quartieri di Kharkiv. Tra i feriti ci sono quattro donne tra i 22 e i 53 anni e cinque uomini tra i 21 e i 37 anni” – ha dichiarato la polizia – “Condomini, garage, distributori di benzina, case e automobili sono stati danneggiati e i soccorritori si sono mobilitati sui luoghi colpiti”.

Ucraina, la Russia bombarda Kharkiv: città senza corrente

Non solo i feriti, il cui conto potrebbe anche crescere nel corso della giornata di oggi, ma anche disagi per le interruzioni di corrente. Parte della città, infatti, è rimasta al buio per diverso tempo dopo l’offensiva. Lo confermano, il governatore della regione di Kharkiv, Oleg Synegoubov, e il sindaco della grande città, Oleg Terekhov.