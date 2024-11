Sono ormai più di mille giorni che il conflitto in Ucraina prosegue senza sosta, da quel febbraio in cui la Russia decise per l’invasione. Da allora, molte cose sono cambiate nel Paese che, per il momento, è riuscito a tenere botta anche e soprattutto grazie agli aiuti di alcuni Paesi occidentali. Primi fra tutti, ovviamente, gli Stati Uniti d’America.

Ucraina, le paure di Zelensky: “Se gli Usa tagliano gli aiuti, Kiev perderà”

Ma cosa succederebbe se gli Usa dovessero improvvisamente far venir meno gli aiuti militari nei confronti di Kiev? Il cambio della guardia del governo, da Biden a Trump, fa sorgere il dubbio. Il tycoon ha sempre dichiarato di voler far terminare presto il conflitto, ma non ha mai spiegato nel dettaglio come ci potrebbe riuscire. A parlare dell’argomento, è stato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “L’Ucraina perderà la sua guerra contro la Russia se gli Stati Uniti taglieranno i finanziamenti militari a Kiev” – ha detto il numero uno di Kiev a Fox News.

La spiegazione di Zelensky: cosa potrebbe succedere in Ucraina

Scendendo maggiormente nei dettagli, Zelensky ha spiegato: “Combatteremo. Abbiamo la nostra produzione, ma non è sufficiente per prevalere. E penso che non sia sufficiente per sopravvivere”. Infine, l’importante sottolineatura: “L’unità tra Ucraina e Stati Uniti è la cosa più importante“.