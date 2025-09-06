Guerra Russia-Ucraina, Zelensky respinge l’invito di Putin: “Venga lui”

La tensione tra Russia e Ucraina torna a farsi sentire in maniera netta. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto l’invito del presidente russo Vladimir Putin a recarsi a Mosca per un incontro diplomatico, rilanciando invece l’idea che sia il leader russo a dover andare a Kiev. La decisione segna un nuovo momento di fermezza nella posizione ucraina, sottolineando le difficoltà nei tentativi di dialogo e il clima di crescente diffidenza tra i due Paesi.

La guerra tra Russia e Ucraina continua: le sfide diplomatiche

La situazione sul territorio rimane drammatica. Secondo le autorità regionali ucraine, gli attacchi russi nelle ultime 24 ore hanno provocato altri quattro morti e feriti tra i civili, oltre a danni ingenti a infrastrutture civili, scuole, condomini e aziende. Zelensky ha denunciato il continuo lancio di droni suicidi e missili contro il Paese, sottolineando come la Russia stia cercando di trasformare la diplomazia in una “farsa”.

Il presidente ha ribadito la necessità di rafforzare le sanzioni contro Mosca e di incrementare l’invio di armi all’Ucraina per garantire che simili invasioni non si ripetano, evidenziando come una pace duratura possa essere raggiunta solo attraverso garanzie di sicurezza concrete e funzionanti, con il sostegno dei partner internazionali.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha declinato l’offerta avanzata dal leader russo Vladimir Putin di recarsi a Mosca per colloqui sul conflitto in Ucraina, sottolineando che una simile visita sarebbe impossibile mentre il Paese è sotto attacco missilistico quotidiano. In un’intervista rilasciata ad Abc News, Zelensky ha spiegato che, se un incontro deve avvenire, sarà necessario che sia Putin a spostarsi a Kiev, ribadendo la fermezza della posizione ucraina e il rifiuto di recarsi nella capitale russa, definita come luogo di un “terrorista”.

Il presidente ha inoltre affermato che la proposta del Cremlino sembrerebbe più una strategia per procrastinare il vertice che un reale tentativo di dialogo, e ha accusato Putin di cercare di prendersi gioco degli Stati Uniti nella gestione della diplomazia internazionale.