Il conflitto tra Russia e Ucraina è al giorno 960 e il ministro degli Esteri ungherese dichiara che un eventuale ingresso dell’Ucraina nella Nato provocherebbe la Terza guerra mondiale.

“Se l’Ucraina viene accettata come membro della Nato nelle attuali circostanze, significherebbe lo scoppio della Terza guerra mondiale , e noi ci siamo dichiarati contrari a provocare uno scontro diretto tra la Russia e la Nato”.

L’allarme è stato lanciato dal ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, parlando con i giornalisti a margine del Forum internazionale del gas a San Pietroburgo.

“A ottobre, novembre e dicembre, abbiamo una vera possibilità di muovere le cose verso la pace e una stabilità duratura. La situazione sul campo di battaglia crea un’opportunità per un’azione decisiva per porre fine alla guerra non più tardi del 2025“, ha detto il premier ucraino.