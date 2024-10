Zelensky in visita a Roma: cruciale tappa diplomatica nella guerra in Ucraina. Incontro con Meloni per discutere dei possibili nuovi sviluppi

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky prosegue il suo tour diplomatico europeo con tappe significative a Parigi e Roma. La visita all’Eliseo, la quinta dall’inizio del conflitto russo-ucraino, segue la recente ispezione del Presidente Macron a un’area militare nella Francia orientale, dove è in corso l’addestramento di una brigata ucraina.

L’Eliseo ha confermato che l’incontro sarà un’occasione per Macron di ribadire “la determinazione della Francia a continuare a fornire, nel tempo e con l’insieme dei suoi partner, un sostegno incrollabile all’Ucraina e al popolo ucraino”. Successivamente, Zelensky si recherà a Roma per un incontro con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, previsto per le 20:15 a Villa Doria Pamphilj.

Fonti anonime del Pentagono hanno rivelato che dall’inizio dell’invasione russa, oltre 600.000 soldati russi sono stati uccisi o feriti in Ucraina.

Zelensky in visita a Roma e Parigi: prospettive sul termine del conflitto in Ucraina

In un recente discorso al vertice Ucraina-Europa sudorientale in Croazia, Zelensky ha espresso ottimismo riguardo alla possibilità di raggiungere una pace duratura entro il 2025, sottolineando l’importanza del sostegno internazionale. “Contiamo sulla leadership del presidente Biden e sui passi forti e saggi di Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia per portare sicurezza e pace in Europa”, ha dichiarato il presidente ucraino.

Il leader ucraino ha evidenziato che il periodo tra ottobre e dicembre rappresenta un’opportunità cruciale per avanzare verso una risoluzione pacifica del conflitto, enfatizzando come la situazione sul campo di battaglia possa favorire azioni decisive per porre fine alla guerra.