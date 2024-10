Nella notte fra ieri e oggi, l’esercito di Israele ha colpito nuovamente la Striscia di Gaza con pesanti raid. Uno di questi, si è concentrato sul territorio di Jabalia.

Medio Oriente, attacco a Jabalia: decine di morti nel campo profughi

Il campo profughi di Jabalia, già teatro di diversi massacri nel corso di questi ultimi 12 mesi di guerra nella Striscia di Gaza, è suo malgrado nuovamente obiettivo di un attacco da parte dell’esercito di Israele. L’Idf ha colpito nella notte tra il 9 e 10 ottobre, causando, secondo quanto riportato da ‘Al Jazeera’ la morte di 43 palestinesi. Il ministero della Salute fa il punto della situazione: distrutte numerose famiglie sfollate che vivono in tende.

Guerra in Libano: muore un altro soldato israeliano

Nel frattempo, anche Israele deve piangere le sue vittime. Nelle scorse ore, infatti, il riservista 36enne Ronny Ganizate ha perso la vita in Libano. Si tratta della 25esima vittima israeliana in territorio libanese dall’inizio della guerra, il dodicesimo soldato impegnato nei combattimenti con Hezbollah. Israele non si tira indietro e continua la sua offensiva di terra contro la milizia appoggiata dall’Iran.