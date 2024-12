Un momento di fragilità per Guillermo Mariotto

Negli ultimi giorni, la situazione personale di Guillermo Mariotto, noto stilista e giurato del programma Ballando con le Stelle, ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico. Le parole di Milly Carlucci e Selvaggia Lucarelli hanno messo in luce un periodo di difficoltà per Mariotto, senza però entrare nei dettagli. Questo alone di mistero ha suscitato preoccupazione tra i suoi fan e colleghi.

Un episodio controverso all’aeroporto

Un episodio che ha alimentato le speculazioni sulla salute di Mariotto è stato immortalato da Striscia la Notizia, dove il giurato è stato visto su una sedia a rotelle all’aeroporto di Fiumicino. Questo momento ha scatenato una serie di critiche, soprattutto quando, alla vista di Valerio Staffelli con il Tapiro d’Oro, Mariotto si è alzato in piedi, abbandonando la sedia a rotelle. Questo gesto ha sollevato interrogativi sulla sua reale condizione fisica e ha portato a speculazioni sul suo stato di salute.

Il parere degli esperti e dei colleghi

Roberto Alessi, direttore di Novella2000, ha avuto modo di parlare con Stefano Dominella, presidente di Gattinoni, che ha confermato le preoccupazioni riguardo alla salute di Mariotto. Secondo Dominella, lo stilista soffre di tachicardia, una condizione che spiega il suo stato di salute precario. Alessi ha sottolineato l’importanza di supportare Mariotto in questo momento difficile, evidenziando come Milly Carlucci possa essere una figura di riferimento per lui.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha anche espresso la sua opinione sulla situazione di Mariotto, invitando il pubblico a non criticarlo senza conoscere i dettagli del suo momento complesso. La giornalista ha confermato che il collega sta attraversando una fase difficile, ma ha scelto di non rivelare ulteriori particolari, rispettando la privacy dello stilista. Questo approccio ha suscitato un certo rispetto nei confronti di Mariotto, che si trova al centro di un vortice di polemiche e gossip.

Un incidente imbarazzante e le sue conseguenze

Recentemente, Mariotto è stato protagonista di un incidente imbarazzante durante una puntata di Ballando con le Stelle, quando ha pronunciato una frase infelice a microfono aperto. Secondo alcune indiscrezioni, la frase sarebbe stata rivolta a una zanzara, ma ciò non ha fatto altro che aumentare le critiche nei suoi confronti. Questo episodio ha messo in evidenza non solo le difficoltà personali di Mariotto, ma anche la pressione costante che i personaggi pubblici devono affrontare.