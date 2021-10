Halloween a Cinecittà World con 9 nuove attrazioni a tema

Roma, 22 ott. (askanews) – Brividi protagonisti a Cinecittà World per festeggiare Halloween, in sicurezza ma con esperienze da paura: fino al 31 ottobre il Parco divertimenti del Cinema di Roma si trasforma con zombie, vampiri e fantasmi, circondati da zucche e pannocchie, covoni e ragnatele. I più famosi film dell’orrore prendono vita con 9 nuove attrazioni a tema.

Apre la giornata l’Halloween Show, per rivivere le emozioni del piccolo e grande schermo, mentre ritorna arricchita da 3 nuovi set l’amatissima Horror House, percorso al buio tra le scene più terribili della storia del cinema horror.

Nel CineTour, invece, i set originali del cinema si animano di creature viventi: mummie egiziane risorgono dal set di Cleopatra, Zombie dal Cimitero dei Morti viventi e antichi Romani ritornano in vita tra le colonne del Tempio di Erode.

Per i più coraggiosi immancabile un giro sul roller coaster Inferno, la montagna russa infernale ambientata tra i gironi dell’inferno di Dante, in occasione dei 700 anni dalla morte.

Al circo Fellini, arriva Clownstrofobia, infestata da personaggi come IT o Joker; combattimento con i mostri e avventura garantita nel cinema horror 6D In-cubo, con il film Phobia.

Si tinge, infine, di tinte hot la visita nel sottomarino U-571: ribattezzato EROTIKA, vietato ai minori. Il sommergibile è popolato da sensuali marinaie e intriganti vampiri che mettono a dura prova i sensi degli ospiti che vi si avventurano.

Halloween a Cinecittà World è anche una festa per i più piccoli, ed è tempo di ridere con Trucchi da paura, divertente spettacolo che svela i segreti del cinema horror.

Gran finale con le Halloween Nights il 30 e il 31 ottobre: dj set all aperto, intrattenimento, streghe e mostri in giro per il parco per un Halloween veramente da paura.

E se non avete il green pass, niente paura: il tampone gratuito ve lo offre Dracula.