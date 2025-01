Un’esplosione di fuochi d’artificio nella notte di Capodanno in un quartiere di Honolulu avrebbe provocato almeno tre morti e più di 20 feriti gravi, stando a quanto riportato dalle autorità. L’incidente sarebbe avvenuto prima della mezzanotte fuori da una casa, come ha affermato il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Honolulu.

Esplosione di fuochi d’artificio a Honolulu

Il quartiere si trova nei pressi dell’aeroporto internazionale di Honolulu e di una base congiunta dell’Aeronautica e della Marina degli Stati Uniti, nonché a circa 3 chilometri a est del Memoriale USS Arizona, che ricorda i caduti dell’attacco a Pearl Harbor. Stando a quanto riportato dall’Honolulu Emergency Medical Services, due persone sarebbero state trovate morte sul posto, mentre altre 20 vittime sono state trasportate in ospedale. In una conferenza stampa di mercoledì mattina, il direttore del dipartimento dei servizi di emergenza di Honolulu, il dottor Jim Ireland avrebbe dichiarato in merito: “Lavoro nel pronto soccorso da oltre 30 anni e questa è probabilmente una delle peggiori chiamate che abbia mai ricevuto per quanto riguarda l’immensa tragedia, la quantità di pazienti e la gravità delle ferite”.

Tre morti e venti feriti

In una dichiarazione, il sindaco di Honolulu, Rick Blangiardi, ha stimato il numero delle vittime a tre, affermando che oltre 20 persone sono rimaste gravemente ferite: “Questo incidente è un doloroso promemoria del pericolo dei fuochi d’artificio illegali, che mettono a rischio vite umane, prosciugano le nostre risorse di primo soccorso e sconvolgono le nostre comunità”, ha aggiunto. In svariati post sui social media sono stati condivisi video in cui emerge come durante la notte alcuni fuochi d’artificio domestici venivano fatti esplodere in diverse zone della città. Sono stati segnalati dalle autorità anche altri quattro feriti gravi da fuochi d’artificio non correlati all’accaduto. Nel frattempo sono in corso le indagini dei Vigili del fuoco, che hanno dichiarato di star facendo degli accertamenti per individuare la causa dell’esplosione e di non avere ancora chiara la dinamica dell’incidente. Si esclude la possibilità che vi fosse stato un incendio in casa.